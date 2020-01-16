Богота, , 01:00 — REGNUM Нападение вооружённых людей на оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы осудило правительство Колумбии. Об этом говорится в распространённом 15 января заявлении МИД Колумбии.

«МИД от имени правительства Колумбии осуждает акты насилия, в частности нападение с применением огнестрельного оружия на группу депутатов, готовившихся войти в федеральный законодательный дворец, со стороны вооруженных групп, связанных с режимом Николаса Мадуро», — говорится в документе.

Также в документе содержится призыв присоединиться «к международному давлению на диктатуру, которая не признает верховенство права».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в Венесуэле группа депутатов от оппозиции подверглась нападению вооружённых людей возле здания Национальной ассамблеи Венесуэлы — законодательного органа страны.

По информации СМИ, демонстранты, поддерживающие действующее правительство Венесуэлы, оцепили здание парламента и не подпускали к нему автомобили представителей оппозиции. Когда депутаты предприняли попытку прорваться через оцепление, на них было совершено нападение — сторонники правительства стали бросать в автомобили камни и палки.

Оппозиционный депутат Дельса Солорсано заявила в социальной сети, что после того, как по автомобилю были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, депутаты решили уехать от здания Национальной ассамблеи.

Читайте ранее в этом сюжете: На группу депутатов от оппозиции в Венесуэле напали возле здания парламента