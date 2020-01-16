Москва, , 00:35 — REGNUM Новый состав правительства будет формироваться по прежним правилам. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«Факт обновления правительства даёт импульс. Изменения в Конституцию были неожиданными — это демократизация института президентства. Отмечу, что новое правительство ещё не будет формироваться Госдумой. Изменение Конституции — серьёзный процесс, плюс ещё нужно всенародное голосование», — сказал Пушков.

Он подчеркнул, что в президентской республике возникает «более равновесный баланс властей»: «Подтягивается роль законодательной власти, и это правильно: концентрация власти в руках президента нужна была после 90-х. Повезло, что был человек, который взял на себя эту функцию. Но теперь — новый этап равновесия власти».