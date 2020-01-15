Париж, 15 января 2020, 22:08 — REGNUM Нарушения Тегераном ядерной сделки ставят её существование под угрозу, заявил 15 января французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

В ходе выступления в парламенте дипломат заявил:

«Иран шаг за шагом лишает ядерную договоренность её содержания».

Он призвал Тегеран соблюдать свои обязательства в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. Француз назвал очень опасной саму возможность создания Ираном ядерного оружия.

По мнению Ле Дриана, с Тегераном нужно договариваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранские власти заявили, что не намерены заключать новое международное соглашение по ядерной программе в угоду Вашингтону.

Читайте ранее в этом сюжете: Тегеран отверг идею «сделки Трампа»