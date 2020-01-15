Париж, 15 января 2020, 22:08 — REGNUM Нарушения Тегераном ядерной сделки ставят её существование под угрозу, заявил 15 января французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.
В ходе выступления в парламенте дипломат заявил:
Он призвал Тегеран соблюдать свои обязательства в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. Француз назвал очень опасной саму возможность создания Ираном ядерного оружия.
По мнению Ле Дриана, с Тегераном нужно договариваться.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранские власти заявили, что не намерены заключать новое международное соглашение по ядерной программе в угоду Вашингтону.
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