Москва, , 21:52 — REGNUM Наша страна переходит к несвойственной для России политической культуре. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала сообщение об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

«Добровольная отставка правительства в полном составе — это первый случай и единственный прецедент в российской политической практике за последние более чем 100 лет», — заявила Елена Панина.

По её словам, обычно, если прежде премьера «уходили» в отставку, то его либо провожали на пенсию, либо хоронили.

«Это, вместе с предполагаемыми изменениями в Конституции, может свидетельствовать о переходе к несвойственной для России политической культуре. В начале ХХ века попытка соединить традиционную для Российской империи власть с западными институтами подбросила немало дров в разгоравшийся костер Русской революции. Надеемся, что на сей раз наша страна избежит повторения прошлого», — констатировала Панина.