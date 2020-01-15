Орел, , 21:40 — REGNUM Граждане России вряд ли будут горевать по поводу отставки правительства Дмитрия Медведева, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Орловского областного Совета народных депутатов, лидер реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин.

«Вряд ли россияне будут горевать из-за отставки правительства Медведева. Оно останется в нашей памяти инициатором повышения пенсионного возраста, злокачественной оптимизации здравоохранения и образования и прочих пагубных шагов. История покажет, приведет ли смена персоналий к появлению качественного правительства, способного исправить ошибки предшественников и начать активное экономическое и социальное развитие страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января, спустя некоторое время после оглашения послания президента Владимира Путина. На пост председателя правительства РФ президент внёс кандидатуру главы Федерльной налоговой службы Михаила Мишустина.

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