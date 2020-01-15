Москва, , 21:40 — REGNUM При подготовке транзита власти в России существует тренд на избавление от иностранного вмешательства и влияния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог, член бюро совета партии «Справедливая Россия» Александр Лучин.

«Президент в послании первоочередной целью поставил улучшение демографической ситуации. Материнский капитал будет продлён ещё на 5 лет и расширен для семей, родивших первого ребёнка. Это даст задел для тех молодых семей, которые боятся рождения первенца и не чувствуют поддержки государства. Демографический провал не даёт нашему государству полноценно осваивать свою громадную территорию, нехватка рабочих ресурсов тормозит нашу экономику и даёт неоспоримые преимущества густонаселенным соседним странам. А это угроза и суверенитету страны. Решения, безусловно, очень важные», — уверен Лучин.

Он отметил повышение роли Государственной думы при формировании правительства России и солидарную ответственность за его решения — «сами назначили и утвердили, теперь отвечайте». Из этого следует укрепление парламентаризма ответственностью и качеством принимаемых решений.

«Госдума избавится от имиджа колотушки с печатью и станет соответствовать своему правовому статусу независимого законодательного органа. Исполнительную власть уравновесит сильная законодательная ветвь власти, и баланс возможностей влиять на жизнь в стране будет сохранен», — заметил эксперт.

По словам Лучина, в подготовке транзита власти заметен тренд на избавление от иностранного вмешательства и влияния. Следом за законом об иногентах та же норма коснётся и самих законодателей, членов правительства и федеральных чиновников. Теперь им нельзя занимать должности и избираться при наличии иностранного гражданства или вида на жительство. Это позволит обновить политическую систему и удалить из власти лиц, которые работают и зарабатывают здесь, а живут там, и свою судьбу связывают с иностранным государством.

«Повышается роль Госсовета как политического регулятора по всем направлениям жизни власти и общества. Это стратегическое решение, которое стабилизирует политическую систему в начальный период подготовки транзита власти», — считает он.