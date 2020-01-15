Москва, , 21:23 — REGNUM В настоящий момент сложно сделать какие-то прогнозы в связи с отставкой правительства РФ, так как развитие ситуации будет зависеть от того, кто войдет в его новый состав, считает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 января.

«Однозначно можно сказать то, что эти изменения повлияют на многие сферы, особенно это касается экономики страны. Экономика всегда остро реагирует на подобные события, так как они влияют на настроение инвесторов, на курс рубля и так далее. К тому же вполне вероятно, что в ближайшее время будут внесены изменения в законодательство, но то, какой будет характер у этих изменений (либерализация или ужесточение), будет зависеть от нового состава правительства», — отметил Лесняк.

Что касается причин таких событий, то они могут быть разными, по словам эксперта: «Это могло быть как запланированное действие, так и непредвиденное, обусловленное внутренними конфликтами представителей российской власти».

Напомним, что после оглашения послания президента Федеральному собранию 15 января 2020 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство уходит в отставку в полном составе.