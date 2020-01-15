Москва, , 20:29 — REGNUM Госсовет станет частью структуры исполнительной власти России, сообщил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече с губернаторами, передаёт ТАСС.

По словам Мутко, Госсовет будет не просто совещательным органом, а получит статус.

«Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», — пояснил он.

И.о. зампреда правительства отметил, что губернаторы могут получить право утверждать решения.

Об усилении роли Госсовета заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания.