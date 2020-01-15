Москва, , 20:15 — REGNUM Патриотическая часть элиты должна предложить что-то сущностное взамен либерального курса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Суть времени» собрала миллион подписей против пенсионной реформы, в элите есть люди, я убежден, которые не хотят пенсионную реформу и так далее… Но нельзя же ничего не делать, уберете либеральную политику, а на ее место что? У меня есть страх, что у патриотической части ничего нет», — заявил Кургинян, отметив, что нужны конкретные действия и стратегия.