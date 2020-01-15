Нижний Новгород, , 20:07 — REGNUM «Прямо сейчас мы находимся на пороге начала исторических реформ колоссального масштаба, которые однозначно войдут в учебники истории как важная веха в развитии российской государственности», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По его мнению, политической системы страны коснутся революционные изменения.

«Теперь полномочия по утверждению кандидатуры премьер-министра, его заместителей и кабинета министров будут переданы нижней палате парламента. Это действительно своевременная и даже заблаговременная реформа», — констатировал Никитин и добавил, что российским политическим реформам всегда не хватало именно своевременности.

Глава области считает, что реформы всегда немного запаздывали, что оборачивалось для страны тяжелыми последствиями. Путин же очень точно определил, что реформы назрели и их надо начинать уже сейчас.

«Но не только про политику и государственное устройство говорил сегодня президент. Главный вопрос будущего России — это демография. Это состав нашей семьи. И с нами сегодня говорил не глава государства. Говорил глава семьи! Говорил о выживании семьи», — подчеркнул губернатор. Президент подал идеологический сигнал обществу, семья — это основа личного счастья и процветания страны.

«Ну и ещё один важнейший императив президента. Надо максимально вовлекать людей в принятие решений. Будь то решение об изменении Конституции, либо выбор благоустраиваемого общественного пространства. Все, что мы решаем и делаем, мы должны делать вместе», — уверен Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о ряде социальных инициатив, которые касаются поддержки семей с детьми и направлены на улучшение демографической ситуации в России, а также предполагают адресную поддержку как семей, так и граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, говорилось о необходимости вынести на всенародное голосования ряд поправок в Конституцию.