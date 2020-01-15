Москва, , 19:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин своими действиями взял курс на преодоление разрыва между народом и властью, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Послание президента направлено на преодоление разрыва между властью и народом, который наметился… Здесь и идея служения для госслужащих, запрет на двойное гражданство, материальная поддержка», — заявил Михеев, добавив, что и послание президента, и отставка правительства — это удар по оппозиции.