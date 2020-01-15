Симферополь, , 19:24 — REGNUM Послание президента Путина Федеральному собранию носит ультрасовременный мобилизационный характер — абсолютное следование интересам России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Президент призвал государство и общество объединить усилия для прорыва к подлинному социальному, политическому и экономическому развитию. Дисциплина и демократия, строгое следование закону и неукоснительное обеспечение базовых гражданских свобод, патриотизм и профессионализм, честность и ответственность, работа одновременно на быстрый результат и на перспективу, а самое главное — абсолютное следование интересам России, — вот те необходимые условия, при которых Россия достигнет результатов, к которым призывает Владимир Путин. А главный результат — стабильная, благополучная и достойная жизнь российского народа, сбережение и приумножение нации», — считает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах качества жизни граждан и конституционной реформе. После этого правительство страны ушло в отставку.

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