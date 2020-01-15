Москва, 15 января 2020, 19:12 — REGNUM Предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституцию означают, что никакой вписанности элиты в Запад не будет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, в послании Путин выразил две вещи, которые нечто меняют, — отказ от приоритета международного права, а второе — жесткие слова касательно высоких представителей элиты о том, что никаких форм вписанности в Запад для них не будет.