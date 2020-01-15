Москва, , 19:12 — REGNUM Предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституцию означают, что никакой вписанности элиты в Запад не будет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Довольно быстро победила элита не расчленения, а элита разумного вхождения в Европу. Смысл заключается в том, что эта «разумная интеграция» существовала не только в 90-е годы, на нее надеялись и в 2000-е, в 2001-м она достигла максимума, в 2007 году она стала невозможной… Но эта надежда тянулась длинным шлейфом до сих пор», — заявил Кургинян.

По его словам, в послании Путин выразил две вещи, которые нечто меняют, — отказ от приоритета международного права, а второе — жесткие слова касательно высоких представителей элиты о том, что никаких форм вписанности в Запад для них не будет.