Курск, , 19:24 — REGNUM Изменения в системе политической власти России и её обновление были необходимы, и их приблизило недовольство граждан пенсионной реформой и повышением налогов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.

«Политическая реформа стала сенсацией. Так называемый транзит запущен, и его контуры обозначаются. Это движение от нынешней «суперпрезидентской» системы к президентско-парламентской — смешанной модели, где роль парламента гораздо выше, чем она сейчас есть. Парламент получает возможность почти на равных с президентом формировать правительство — это очень важно, это усиливает правительство, делает его реальным органом исполнительной власти. Правительство Медведева не было реальным органом — это была, скорее, комиссия по оперативным вопросам. В контексте новых поправок правительство становится реальным политически самостоятельным серьёзным игроком.

Усиливаются полномочия Совета Федерации и Госсовета. Я не исключаю, что Путин может, например, уйти в Госсовет, а другие институты-игроки получат более сбалансированный набор полномочий, и тогда политическая система России станет более сложной, получит более серьёзных игроков и более состоятельные институты в лице парламента, его верхней и нижней палат, правительства и губернаторов», — считает эксперт.

По мнению Владимира Слатинова, такие изменения назревали давно, но есть ряд факторов, который приблизил их претворение в жизнь.

«Владимир Путин сам начал разговор о транзите и необходимости конституционных изменений, и теперь он это конкретизировал. Историческое время ускоряется. То, что мы увидели в 2018 году, — падение рейтингов, связанных с пенсионной реформой и повышением налогов, — это резкое усиление запроса общества на обновление. Мы видим неэффективность нынешней системы власти. В конце 2019 года президент говорит, что нацпроекты фактически не работают или работают очень слабо. Они не вышли на проектную мощность и очень серьёзно пробуксовывают.

Система управления в России стала инертной и неэффективной. Есть огромный запрос на обновление и возвращение состоятельности институтов. Совокупность факторов — в том числе пенсионная реформа, которая обвалила рейтинги, — усилила ощущение раздражения общества от нынешней власти, усилила запрос на обновление, и это ещё соединилось с усталостью от системы. Если бы при этом в последние годы рос уровень жизни, мы бы не наблюдали такого резкого ускорения исторического времени. А это произошло. Обществу нужны изменения — президент сегодня основные направления этих изменений обозначил», — заключил политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ, в ходе которого сообщил в том числе о возможных изменениях в Конституции. Глава государства предложил наделить Государственную думу полномочиями утверждать кандидатуры главы правительства и других чиновников федерального уровня. После оглашения послания президент встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, который объявил об отставке правительства в полном составе.

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