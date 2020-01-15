Москва, , 18:11 — REGNUM Конституционная реформа, предложенная президентом Владимиром Путиным — это демократизация института президентства, заявил лен Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Алексей Пушков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», комментируя отставку Правительства в полном составе.

«Отставка правительства символична, поскольку поставлены задачи были решены — мы заложили основы безопасности на годы вперед и укрепили оборону настолько, что можем отвлечься на другие задачи… Логично, что этим должно заниматься новое Правительство», — заявил Пушков.

По его словам, Россия сумела вернуться на докризисные экономические показатели несмотря на попытки изоляции России со стороны Запада.

«Это демократизация института президентства. Когда Госдуме передается больше полномочий — это демократизация института президентства… Это очень важный момент. Правительство, которое будет назначено сейчас, оно еще не будет одобряться Государственной Думой», — продолжил Пушков, добавив, что прошло то время, когда было необходимо концентрировать всю власть в руках одного человека, когда необходимо было собирать воедино слабое государство.