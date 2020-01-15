Москва, , 18:05 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) считает преждевременным комментировать предложения президента РФ Владимира Путина по поправкам в Конституцию, но само обращение главы государства охарактеризовал словом «рожайте».

"Многих уже возбудили изменения в Конституцию, но пока их не перевели с шершавого языка плаката на язык законопроекта, комментировать тут, по сути, нечего. Вообще, всё обилие высказанных предложений и реформ можно охарактеризовать одним словом: «Рожайте!» — отметил Лебедев в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, послание президента РФ Федеральному содержанию содержало в том числе финансовоемкий перечень мер, направленный на рост демографии и поддержку семей с детьми.