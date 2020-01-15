Москва, , 17:57 — REGNUM Законодательная власть теперь будет сильнее влиять на политическую жизнь в стране, но нужна ротация депутатского, заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», комментируя отставку Правительства в полном составе.

«Послание президента нас всех вдохновляет и мобилизует. Правительство ушло в отставку, мы не говорим, что оно плохое, но теперь все ветви власти подымаются выше. Дума не просто одобряет министров, но утверждает. Теперь народные избранники будут влиять на власть», — заявил Жириновский.

По его словам, нужно осуществить ротацию депутатского корпуса в размере 10% в год. Полномочия, которые получит законодательная власть, по мнению политика, сделают жизнь лучше.