Москва, , 19:00 — REGNUM Лидер «Партии Дела» Константин Бабкин прокомментировал новость об отставке правительства России, а также послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В нём очень слабо прозвучала тема увеличения в стране количества рабочих мест и развития местного производства, заявил он корреспонденту ИА REGNUM 15 января.

«Как говорится, ничто не предвещало, — сказал Бабкин. — Я бы предпочитал, чтобы смена правительства происходила по другим механизмам. Посмотрим, будет ли улучшение или нет. Неожиданно. Что касается новой должности Медведева на посту заместителя главы Совета безопасности, то это хороший пост, и безопасность государства тоже важна, но куда важнее то, кто станет премьер-министром, и кто займёт министерские посты».

Кроме того, Бабкин отметил, что считает правильным тот факт, что в своём послании Федеральному собранию президент РФ важнейшим вопросом обозначил демографию.

«Народ в основе всего, — сказал Бабкин. — Наша численность сокращается, и если эта тенденция продолжится, то есть риск исчезновения страны. Поэтому проблему надо решать. Порадовало то, что президент готов вкладывать деньги в страну — предполагается выделять деньги на рождение ребёнка, на школьное питание, налоговые льготы. Это позитивно. Мы с коллегами прикинули, что его инициативы обойдутся казне в 1 трлн рублей в год. При профиците бюджета в 3 трлн, наверное, это разумно».

При этом Бабкин признался, что некоторые моменты в послании не были освещены в полной мере.

«Конечно, поддерживать молодые семьи, классных руководителей — это хорошо, но если вы спросите, верю ли я в то, что это решит проблемы страны и что народ бросится рожать, то я бы высказал сомнения, — заметил политик. — Важно, чтобы люди видели перспективу, чтобы росло количество рабочих мест, чтобы было реальное производство. Эта тема очень слабо прозвучала. Единственное, что прозвучало, так это то, что федеральный бюджет будет софинансировать на 2/3 затраты региональных бюджетов, если они будут давать льготы инвесторам. Однако боюсь, что это не будет активно работать. Сейчас в некоторых областях подобные законы о льготах для инвесторов есть, но они обложены такими условиями, что эти законы практически не действуют. Предприятие, чтобы получить эту льготу, должно наращивать объёмы производства, увеличивать количество рабочих мест на 10% в год и так далее. Если федеральный бюджет будет софинансировать эти льготы, то, может быть, эти законы начнут работать лучше».

Но, как подчеркнул Бабкин, это длительная и многоуровневая работа, и есть риск, что в итоге всё будет выхолощено.

«Иными словами, проблемы ставятся правильно, но сами методы решения требуют длительной доработки. Всё-таки я ожидал, что больше внимания будет уделено развитию реального сектора экономики», — подытожил Бабкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил, что налоговые вычеты для бизнеса в регионах на две трети могут быть компенсированы средствами из федерального бюджета.

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