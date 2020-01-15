Москва, , 17:17 — REGNUM С отставкой правительства России в стране начался процесс трансфера власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

«Как я и говорил, начался процесс трансфера власти. Президент России Владимир Путин не хочет быть «хромой уткой», и те конституционные процессы, которые он запустил сегодня, идут по плану. То, что правительство ушло в отставку — это начало процесса перезагрузки нашей политической системы», — сказал Фёдоров.

По словам политолога, отставка правительства РФ является правильных ходом. Исполнительный орган власти и его глава Дмитрий Медведев слишком непопулярны.

«Правительство скорее является очень раздражающим фактором, а трансфер должен происходить в удобной для Путина обстановке», — подчеркнул Фёдоров.

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