Москва, 15 января 2020, 16:50 — REGNUM Об отставке правительства РФ депутаты узнали в ходе заседания Совета Думы, тема не обсуждалась. Как передает корреспондент 15 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
«Об отставке правительства узнали в ходе заседания Совета Думы, тема не обсуждалась, комментарии — преждевременно», — сказал Жуков.
Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить должность Дмитрию Медведеву.
Решение принято после ежегодного послания Федеральному собранию.