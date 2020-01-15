Москва, , 16:50 — REGNUM Об отставке правительства РФ депутаты узнали в ходе заседания Совета Думы, тема не обсуждалась. Как передает корреспондент 15 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«Об отставке правительства узнали в ходе заседания Совета Думы, тема не обсуждалась, комментарии — преждевременно», — сказал Жуков.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить должность Дмитрию Медведеву.

Решение принято после ежегодного послания Федеральному собранию.