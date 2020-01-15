Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM Властям необходимо руководствоваться интересами населения, отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Через все послание президента красной нитью прошла одна мысль: давайте руководствоваться интересами людей, граждан России. Эта мысль лежит в основе всех инициатив главы государства: и в социальной сфере, и в политической», — сказал глава Донского региона.

Василий Голубев указал на то, что глава государства особое внимание уделил мерам социальной поддержки граждан, особенно семей с детьми.

«Комплекс решений по повышению благосостояния граждан, в первую очередь семей с детьми, реализуется и в Ростовской области. Мы его значительно расширили с этого года», — подчеркнул губернатор.