Москва, , 15:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин откликнулся на самые острые проблемы, которые обсуждаются в обществе, считает спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Об этом она заявила 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У меня замечательное настроение. Сегодня день хороших новостей. Конечно, послания ожидали мы все, но не ожидали, что так много будет хороших добрый новостей и такой отклик президента на проблемы, которые сегодня обсуждаются и в СМИ, и в обществе, — сказала Матвиенко. — Он начал с демографии. Это ключевая вещь, которую он обозначил. Есть объективные обстоятельства, в которых оказалась страна, и мы должны реагировать на это. То, что президент изложил сегодня, это взвешенная и продуманная система дополнительных мер по улучшению демографической ситуации и вывода из бедности семей с детьми. И меры это существенны. Продлена программа маткапитала. И не только продлена, но и распространена на рождение первого ребенка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, расходы на реализацию предложений президента России по материнскому капиталу составят около 100 млрд рублей в 2020 году.

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