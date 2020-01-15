Киев, , 15:05 — REGNUM С 2021 года гражданам многих стран, включая Украину, придётся покупать разрешение на посещение Евросоюза. Об этом сообщила 13 января миссия Украины в Европейском союзе в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что в рамках Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) будет введена плата за разрешение посетить ЕС, которую будут взимать с жителей стран, не входящих в Евросоюз.

Разрешение можно будет оформить онлайн. Оно будет стоить €7 и действовать в течение трёх лет. Для туристов младше 18 лет и старше 70 лет такое разрешение будет бесплатно.

Напомним, одним из поводов для государственного переворота в конце 2013 года на Украине стал отказ от немедленного подписания договора о «евроассоциации», который позволял гражданам Украины на короткий срок ездить в ЕС без виз.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Украина планирует отменить визовый режим с Мексикой, Гренадой, заморскими департаментами Франции и, возможно, Китаем.

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