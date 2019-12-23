Киев, , 09:24 — REGNUM В 2020 году Украина рассчитывает отменить визовый режим с Мексикой, Гренадой, КНР и заморским департаментами Франции, заявил 22 декабря государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в интервью изданию «Апостроф».

Он отметил, что Украина близка к заключению соглашения о безвизовых поездках в Гренаду, а также идёт работа над отменой виз с Мексикой.

В будущем граждане Украины смогут посещать без виз заморские территории Франции. В данный момент безвизовый режим распространяется только на континентальную часть страны, добавил дипломат.

Украина также ведёт переговоры с Китаем о вводе виз, действующих в течение 10 лет, рассказал он.

Заяц сообщил, что в 2019 году Украина заключила девять договоров о безвизовом режиме с различными государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у граждан Украины появилась возможность ездить без виз в Северную Македонию.

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