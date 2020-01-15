Анкара, , 14:25 — REGNUM Работа турецких специалистов по введению в строй российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет завершена весной 2020 года. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает 15 января газета Turkiye.

Он назвал принципиальной темой процесс обучения военных эксплуатации ЗРС и введение ракетных комплексов в строй. Процесс идёт по плану, С-400 будут полностью введены в строй в апреле или мае, сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, России и Турция заключили контракт на поставку Анкаре ракетных систем «Триумф» в сентябре 2017 года. По договору стоимостью $2,5 млрд Турция получает два дивизиона ЗРС.

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