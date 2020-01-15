Улан-Удэ, , 13:56 — REGNUM Депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов назвал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию воодушевляющей, особенно в части образования. Впечатлениями политик поделился на своей странице в «Фейсбук».

"Глава предложил беспрецедентные меры поддержки молодой семьи», — отметил он, перечислив основные предложения президента.

В частности, депутат отметил такие из них, как ежемесячные выплаты по 5,5 тыс. рублей на детей от 2 до 7 лет, продление программы материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года, увеличение маткапитала после рождения второго ребёнка до 616 тыс. рублей.

В системе образования российский лидер предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы, ввести доплату классным руководителям не менее 5 тыс. рублей в месяц, скорректировать планы правительства по созданию новых школьных мест.

«Президент также предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. В приоритетном порядке отдавать эти места в региональные вузы. Туда, где не хватает врачей, педагогов, инженеров», — написал Дамдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января президентВладимир Путин в 26-й раз выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. В Центральном выставочном зале «Манеж» собрались более 1300 приглашенных.

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