Москва, , 13:57 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев направил телеграмму с поздравлениями коллективу Межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» с 50-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован 15 января на официальном сайте российского правительства.

«Примите мои поздравления со знаменательной датой — 50-летием со дня образования Межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел», — говорится в телеграмме.

Также в ней отмечается, что с момента своего основания корпорация участвует в решении важнейших задач, которые стоят перед страной, способствует оборонной безопасности России и занимается качественным выполнением государственного оборонного заказа.

«Сегодня «Вымпел» — ведущая научно-исследовательская и опытно-конструкторская корпорация, которая разрабатывает и производит стратегические информационные системы и средства ракетно-космической обороны, многое делает для их модернизации», — указывается в телеграмме и добавляется, что продукция корпорации обладает высоким качеством и надежность и, благодаря набору уникальных характеристик, ни в чем не уступает зарубежным аналогам.

«Ваш труд требует глубоких знаний, огромного опыта, ответственности и самоотдачи. Именно этими качествами в полной мере обладает коллектив «Вымпела» — настоящие профессионалы, преданные своему делу. Ваша деятельность заслуживает искреннего уважения и признательности», — говорится в тексте поздравительной телеграммы Медведева.

Помимо этого, в ней выражается особая благодарность ветеранам корпорации, чьи достижения должны послужить примером для молодых поколений.

Напомним, межгосударственная корпорация «Вымпел» занимается разработкой и созданием систем ракетно-космической обороны.