Москва, , 13:52 — REGNUM Налоговые вычеты для бизнеса в регионах на две трети могут быть компенсированы средствами из федерального бюджета. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет — трёхлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко используют эту возможность, потому что региональные бюджеты теряют эти поступления», — заявил Путин.

«В этой связи предлагаю за счёт федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета», — подчеркнул он.