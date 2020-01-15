Вильнюс, , 13:13 — REGNUM В Литве продолжают искать новые способы борьбы с Белорусской АЭС, а в стенах литовского парламента сегодня, 15 января, прозвучало предложение вести специальный счёт ущерба от станции для Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Такую идею на пресс-конференции в Сейме выдвинул фактический первый руководитель Литвы, почётный председатель партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис. По его словам, Литва уже сегодня терпит убытки из-за станции и вынуждена инвестировать средства на защиту населения. Все эти и подобные расходы Ландсбергис предлагает учитывать, чтобы впоследствии выставить властям Белоруссии счёт.

«Я считаю, что Литва несёт убытки уже сейчас и должна будет инвестировать в безопасность людей и самооборону. Это нужно фиксировать и записывать в счёт убытков Островецкой АЭС для Литвы. Пусть это будет существовать в международном сознании», — сказал Ландсбергис.

Литва ранее закупила на почти 1,5 млн евро таблетки йода, за свыше 320 тыс. евро заказала исследование угроз населению в случае аварии на станции, собирается оборудовать станции по мониторингу радиации и так далее.