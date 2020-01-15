Каир, , 12:57 — REGNUM Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Зайд аль Нахайян прибыл с государственным визитом в Египет, об этом 15 января сообщает Al Arabia.

«Мы присоединяемся к нашему братскому египетскому народу, отмечая его национальные достижения в области развития культуры», — отметил принц на своей странице в Twitter.

Целью визита принца стало открытие новой военной базы в городе Беренис. Также аль Нахайян проведет встречу с президентом Египта Абделлем Фаттахом ас-Сиси.

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