Москва, , 12:36 — REGNUM Программа материнского капитала будет продлена ещё на пять лет. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.

«Программа материнского капитала. Её главная цель, смысл — помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребёнка. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос — что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу», — заявил Путин.

«Минимум до 31 декабря 2026 года», — подчеркнул он.