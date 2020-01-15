Джакарта, , 11:47 — REGNUM Посол Южной Кореи в Джакарте заявил, что его страна поможет Индонезии в разработке своих собственных подводных лодок, сообщает Sindonews.

«Мы отправили подводные лодки в Индонезию. Это не только покупка военной техники, но и помощь Индонезии в разработке и производстве подводных лодок», — заявил посол Южной Кореи в Джакарте.

По его словам, подводные лодки были частично собраны в Сурабая. Следующий контракт на покупку трех других подводных лодок из Южной Кореи был недавно подписан.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи надеется, что работа над проектом истребителей (KFX / IFX), разработанным совместно с Индонезией, будет продолжена в ближайшее время.

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