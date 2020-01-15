Сеул, , 09:34 — REGNUM Опубликован список самых мощных стран в мире, сообщает Yonhap News со ссылкой на аналитиков Global Firepower.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея занимает седьмую строчку рейтинга с показателем 0,1761 пунктов, КНДР поднялась на 18-ю строчку с показателем 0,3274 пункта.

Известно, что данный список возглавили США (0,0615 пункта), за ней следуют Россия (0,0639 пункта), Китай (0,0673 пункта), Индия (0,1065 пункта) и Франция (0,1584 пункта).

Япония расположилась на 6-м месте с показателем 0,1707 пунктов.

По численности армии, КНДР занимает четвертое место в мире после Китая, Индии и США. Численность армии в Северной Корее составляет 5% населения или 1, 28 млн человек, что в два раза больше, чем в Южной Корее (625 тыс.)

Также Север опережает Юг по вооружению и морскому оружию, однако уступает по числу военно-воздушной техники.

Отмечается, что данный рейтинг ранжирует 137 стран на основе 50 факторов, включая общий военный бюджет, количество доступной живой силы и количество техники и оборудования в арсенале, доступ к природным ресурсам.