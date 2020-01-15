Ташкент, , 09:22 — REGNUM Строительство комплекса зданий посольства Узбекистана в ОАЭ планируется завершить к концу 2022 года, сообщает 15 января издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Общая площадь объекта в Абу-Даби составит 5575 кв. метров. В комплекс войдут здание посольства, здание для приема граждан по консульским вопросам, резиденция посла, КПП, спортивные сооружения, гараж, стоянка и инженерно-технический блок.

Напомним, 14 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждались договоренности, достигнутые во время визита в ОАЭ. Стороны договорились о реализации совместных проектов на сумму $10 млн.

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