Новосибирск, , 09:22 — REGNUM В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области обсудили вопрос передачи автомобильной дороги Новосибирск — Колывань — Томск в федеральную собственность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На встрече представители власти Новосибирской и Томской областей, а также Сибуправтодора и территориального управления автомобильных дорог обсудили пути передачи автомобильной дороги из государственной собственности в федеральную. Были намечены сроки подачи документации в Росавтодор.

«Данное решение было принято потому, что дорога проходит по территории двух субъектов: Томской и Новосибирской областей», — пояснили в правительстве Новосибирской области.