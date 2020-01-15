Ташкент, , 09:00 — REGNUM Узбекистанский блогер Абдуфатто Нуритдинов, осужденный на 15 суток за клевету, вышел на свободу. Об этом 15 января сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на адвоката Абдуфатто Нуритдинова.

По его словам, блогер отправился в роддом, чтобы навестить супругу и новорожденного сына. Нуритдинов известен в Facebook под псевдонимом Отабек Нуритдинов. Блогер пишет о возможных коррупционных правонарушения со стороны должностных лиц.

Напомним, 30 декабря Андижанский административный суд признал Абдуфатто Нуритдинова виновным в клевете, оскорблении и мелком хулиганстве. Блогер был арестован на 15 суток и оштрафован на 13 млн сумов ($1363). Жалобу на него подали должностные лица Асакинского района.

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