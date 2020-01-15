Владивосток, , 06:32 — REGNUM Ожидается, что президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собрания 15 января обозначит вопрос персональной ответственности за реализацию масштабных проектов на Дальнем Востоке. Без этого все поручения так и не сдвинутся с «мёртвой точки», заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ).

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«Чтобы всё реализовывать на Дальнем Востоке, как намечает президент, правительство, нужно ввести персональную ответственность за реализацию программ по развитию Дальнего Востока. Каждый министр должен нести ответственность персонально.

Если этого не будет, то население так и будет покидать дальневосточные регионы, не верить в развитие, а различные приграничные государства вместо инвестиций будут стараться вытащить, вывезти нелегально с Дальнего Востока, тем самым создавая теневую экономику, которая там активно распространена. Если не ввести персональный спрос, то так и не сдвинемся с мёртвой точки», — сказал Алексей Корниенко

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты, политики, общественники обсуждают предстоящее послание главы государства Владимира Путина, которое будет озвучено 15 января.