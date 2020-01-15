Кемерово, , 05:56 — REGNUM В Кемеровской области прошло селекторное совещание по мусорной проблеме, которая сложилась в регионе. В нём участвовали губернатор Сергей Цивилёв, его заместители, главы территорий юга Кузбасса, собственник и управляющий директор ООО «ЭкоТек» Георгий Лаврик и Андрей Функ, сообщили ИА REGNUM в администрации правительства области.

Напомним, мэр Киселёвска Максим Шкарабейников ранее сообщил, что компания «ЭкоТек» прекратила вывоз мусора на юге Кузбасса. Прокуратура начала свою проверку сложившейся ситуации.

Читайте также: Прокуратура заинтересовалась «загаженностью» городов Кузбасса

По официальным данным, мусор региональный оператор не вывозил с 9 по 10 января 2020 года. По словам губернатора, в аварийном режиме территории за три дня справились с проблемой и наладили работу.

При этом региональный оператор считает, что его действия не противозаконны. Как заявил Георгий Лаврик, компания более года «нарабатывает убытки» из-за того, что объёмы вывозимого мусора превышают реальную оплату за услугу.

«Повышать цену не своевременно, нужно искать другие пути. Прежде всего, навести порядок в договорной базе — регоператору и муниципалитетам сверить все данные по базе данных юридических и физических лиц», — прокомментировал Сергей Цивилёв.

Кроме того с 1 февраля 2020 года в структуре департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса появится специальный отдел для сопровождения мусорной реформы и контроля соблюдения законодательства в этой сфере.

Отметим, что в 2019 году из бюджета Кемеровской области выделено 25 млн рублей на приобретение контейнеров для зоны «Юг».