Кемерово, , 09:28 — REGNUM В Кузбассе прокуратура начала свою проверку после информации о том, что региональный оператор не вывозит мусор в некоторых городах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее мэр Киселёвска Максим Шкарабейников на своей странице в социальной сети Facebook написал, что компания «ЭкоТек» прекратила вывоз мусора на юге Кузбасса.

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«Прокуратурой области по данному факту организована проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления и о местном самоуправлении, — уточнили в ведомстве. — При выявлении нарушений закона будут приняты меры для их устранения».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Киселёвска Максим Шкарабейников ранее сообщил, что региональный оператор «нерегулярно и не в полном объеме вывозит контейнеры, мотивируя это тем, что у компании большие расходы, а существующего тарифа не хватает, чтобы их покрыть».