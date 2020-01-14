Екатеринбург, , 19:26 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский теперь не будет отправлен в отставку за непредоставление отчёта о своей работе. Об этом пишет «Накануне.Ru».

Вопрос 14 января был рассмотрен в гордуме. Теперь публикация акта подготовки отчёта остаётся на усмотрение мэра. Кроме того, не прошло предложение отправлять его в отставку, если отчёт не сдан вовремя.

И это ещё не всё. Также мэру не будут автоматически ставить «неуд». Теперь предложения рассмотрит комиссия по муниципальному самоуправлению, которая соберётся 22 января.