Екатеринбург, , 17:49 — REGNUM Администрация Екатеринбурга всё-таки подала заявление в УМВД города в связи с акцией «Улица разбитых фонарей». Об этом сообщает портал «66.ру».

Как заявили в редакции портала, информация об обращении мэрии в полицию «подтвердилась». Чиновники просят правохранительные органы проверить публикацию журналистов на призывы к вандализму.

По мнению директора издания Богдана Кульчицкого, заявление мэрии является абсурдным.

«Воевать с журналистами власти невыгодно», — уверен Кульчицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, представители издания установили таблички «Улица разбитых фонарей имени А.Г. Высокинского» в сквере за Оперным театром, где ранее разбили светильники. Действия вандалов журналисты назвали «фан-протестом».

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