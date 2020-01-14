Москва, , 15:50 — REGNUM Российская делегация намерена обсудить вопрос сохранения и защиты исторической памяти о Второй мировой войне в ходе ближайших сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с заявлениями Сейма Польши. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Мы в рамках наших контактов со всеми без исключения политическими группами будем обсуждать эту ситуацию. Коллеги из польского Сейма также работают в ПАСЕ», — заявил Слуцкий.

В частности, по его словам, депутаты российской делегации ПАСЕ могут предложить проект резолюции о недопустимости фальсификации исторической памяти о войне с фашизмом. Однако прежде депутатам надо убедиться, что большинство в ПАСЕ поддержит документ. В противном случае такая резолюция, не поддержанная большинством, позволит «торжествовать» тем, кто «уничтожает историческую память в Варшаве», считает Слуцкий.

«Наша задача — последовательно доносить правду тем, кто не знает, что сегодня происходит в Варшаве», — подчеркнул Слуцкий, отметив, что депутаты Госдумы намерены поднимать вопрос искажения исторической памяти о Второй мировой войне на всех международных площадках.