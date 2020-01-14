Ашхабад, , 14:31 — REGNUM Свод правил по применению принципов нейтрализма в обеспечении мира и безопасности может стать инструментом для предупреждения конфронтации в мире. Об этом 14 января заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на международном форуме в Ашхабаде, сообщает издание Orient.

Туркменский лидер сделал акцент на важности процесса примирения в Афганистане. Он добавил, что Туркмения готова предоставить условия для мирного урегулирования в исламской республике.

Бердымухамедов добавил, что силовые методы урегулирования ситуации в Афганистане контрпродуктивны и альтернативы переговорному процессу нет. Глава государства также рассказал о поддержке Кабулу со стороны Ашхабада.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Ашхабаде прошел форум «Туркмения и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития». Представители туркменского правительства подписали 12 документов о сотрудничестве с ООН.

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