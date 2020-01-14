Анкара, , 13:39 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна внесла свой вклад в установление мира в Ливии, об этом 14 января сообщает Anadolu Ajansi.

Отвечая в Анкаре на вопросы журналистов, глава турецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что для него очевидно, кто хочет войны, а кто мира.

«Турция внесла и будет продолжать вносить вклад в прекращение огня в Ливии под руководством нашего президента. В нынешних условиях ясно, кто хочет мира, а кто войны», — подчеркнул Чавушоглу.

Реакция главы министерства иностранных дел Турции последовала в ответ на решение главнокомандующего Халифы Хафтара покинуть Москву без подписания соглашения о прекращении огня.

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