Киев, , 08:59 — REGNUM Российской музыкальной группе «Воровайки» на три года запрещен въезд на Украину. Об этом 10 января сообщается на странице в социальной сети Facebook украинской общественной организации «Видсич».

Как сообщается в пресс-службе организации, «очередной» запрет на въезд был вынесен по заявлению организации «Видсич», адресованному Службе безопасности Украины. Кроме того СБУ направила в министерство культуры Украины письмо о необходимости внесения данных исполнительниц в перечень лиц, которые создают «угрозу национальной безопасности» Украины. Данное решение было принято начальником департамента защиты национальной государственности службы безопасности Украины.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Киеве при участии членов организации «Видсич» была сорвана встреча блогера из РФ Александры Митрошиной со своими подписчиками. Позже МВД Украины сообщило, что блогеру будет запрещен въезд на Украину.

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