Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер поблагодарил властей Иракского Курдистана за поддержку в конфликте с Ираном, об этом 14 января сообщает Kurdistan24.

«В Эрбиле я встретился с некоторыми лидерами Иракского Курдистана, где поблагодарил наших курдских партнеров за их неизменную поддержку», — отметил Шенкер.

Дипломат также подчеркнул, что в ходе переговоров с курдскими чиновниками, он постоянно подчеркивал, что США не стремятся к войне с Ираном и привержены к деэскалации напряженности.

Напомним, иракские курды, косвенно поддержали действия США в Ираке, приведшие к эскалации напряженности с Ираном. В частности, официальный Эрбиль выступил против изгнания с территории Ирака иностранных вооруженных сил.

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