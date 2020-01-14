Лондон, 14 января 2020, 10:55 — REGNUM Император Японии Нарухито принял приглашение королевы Великобритании посетить Соединенное Королевство в 2020 году. Об этом 14 января говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца.
«Их Величество император и императрица Японии приняли приглашение ее Величества королевы совершить государственный визит в Великобританию весной 2020 года», — отмечается в сообщении.
Визит будет связан с возможным выходом Великобритании из Евросоюза, что заденет интересы некоторых крупных японских инвесторов.
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