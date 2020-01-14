Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Утверждения о том, что сотрудники Госдепартамента США не уведомили конкретные американские посольства о готовящихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на дипмиссии США, не соответствует действительности. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал госсекретарь США Майк Помпео.

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«Что касается заявлений о том, что якобы официальные лица в посольствах не были уведомлены, то это не только ложь, но и опасно, и намеренно подрывает действия администрации, предпринятые для защиты замечательных мужчин и женщин, которые работают в наших посольствах», — подчеркнул Помпео.

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Госсекретарь подчеркнул, что Госдепартамент не только уведомил дипломатов, но и предпринял «комплекс мер» по обеспечению их безопасности, подготовленности и наличию усиленной защиты на случай, «если что-то пойдёт не так».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телекомпания CNN сообщила, что представители Госдепа США, занимающиеся обеспечением безопасности американских посольств, не получали никакой информации о якобы готовящихся атаках на диппредставительства Соединённых Штатов со стороны иранского генерала Касема Сулеймани. По их данным, Госдеп США не располагал какими-либо данными о возможных атаках со стороны Сулеймани незадолго до его убийства. При этом источники подтвердили, что все посольства были предупреждены и готовящемся убийстве командующего «Аль-Кудс».

Напомним, 3 января в районе аэропорта Багдада американский беспилотник нанёс удар по кортежу командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Иранский генерал был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Глава белого дома утверждает, что Сулеймани планировал атаки на четыре посольства США, при этом назвать, какие конкретно, американский лидер затруднился.