Москва, , 03:59 — REGNUM Парламент Эстонии открестился от заявлений своего спикера о нежелании эстонских властей ратифицировать договор о границах с Россией, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«В парламенте Эстонии отмежевались от заявления своего спикера, что Эстония не будет ратифицировать договор 2014 о границе. И подчеркнули: это личное мнение спикера, но не позиция парламента. Осталось прояснить позицию парламента насчёт «нарушения конституции». Ждём прояснения», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Таллин имеет территориальные претензии к Москве, и поэтому не будет ратифицировать договор о границе с Россией. Он добавил, что ратификация этого договора нарушит конституцию Эстонии.

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