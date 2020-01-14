Кишинёв, , 02:39 — REGNUM Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации документов по делу о краже 1 млрд евро из банковской системы страны, помещен под предварительный арест на 20 суток. Как передает ИА REGNUM, такое решение принял районный суд Кишинева.

Виорел Морарь обвиняется в том, что в 2017 году он сфальсифицировал ряд документов в пользу олигарха Владимира Плахотнюка, который тогда фактический правил Молдавией. Эти действия были предприняты, чтобы скрыть причастность Плахотнюка и его окружения к краже 1 млрд евро из банковской системы Молдавии.

Мораря арестовали 10 января 2020 года. Свою вину он не признает и считает, что его арестовали «по политическому заказу».